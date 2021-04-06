Пенза, , 12:33 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 42 626 человек. За сутки носителями стали еще 99 жителей, а днем ранее — 102 пензенца. Об этом 6 апреля сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Выздоровели после болезни 39 724 пациента, или 93,2% от общего числа инфицированных. За сутки выписались 154 человека. Скончались от последствий заражения коронавирусом всего 550 пациентов, четверо — за последние 24 часа.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России за сутки поправили здоровье и были выписаны 8902 ковид-пациента. Общее количество выздоровевших на 6 апреля достигло 4 220 035 человек.

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