Вашингтон, , 12:35 — REGNUM За прошедшие сутки состояние американского инженера и бизнесмена Илона Маска выросло на $6 млрд в результате роста стоимости акций компании по производству электромобилей Tesla, в которой у него есть доля. Об этом 6 апреля свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.

Так, в настоящее время состояние Маска составляет $169,8 млрд, что позволяет ему находиться на второй строчке рейтинга.

При этом лидером наиболее богатых людей мира продолжает оставаться американский бизнесмен, основателя компании Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в $188,6 млрд.

Также, как указывает Forbes, большая часть состояния основателя компаний SpaceX и Tesla приходится на компанию по производству электромобилей, в которой он владеет 21% акций.

Как передавало ИА REGNUM, 24 марта Илон Маск сообщил, что электромобиль Tesla можно купить за биткоины.