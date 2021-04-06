Рига, , 12:30 — REGNUM Во вторник, 6 апреля, в Латвии заканчивается подача кандидатских списков на муниципальные выборы, которые пройдут 5 июня. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия страны (ЦИК) со ссылкой на ее председателя Кристину Берзиня.

Всего подано до 300 списков от различных партий и политических союзов. Это меньше, чем на прежних выборах, так как в выборах не участвует Рига — с наиболее массовыми избирательными участками в стране (выборы в столице Латвии прошли досрочно еще в 2020 году — прим. ИА REGNUM).

В то же время общее число кандидатов на одно депутатское место выросло: сейчас на него претендуют в среднем семь кандидатов, тогда как на предыдущих выборах — пять.

В ЦИК республики прогнозируют более высокую конкуренцию и острую политическую борьбу между кандидатами. Свое влияние на проведение выборов оказывает и продолжающаяся эпидемия коронавируса COVID-19.