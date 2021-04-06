Чебоксары, , 12:30 — REGNUM Прокуратурой Чувашии проведена проверка соблюдения требований закона при заключении концессионных соглашений в районах и городах республики. В результате сити-менеджеры нескольких десятков поселений получили представления, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре отмечают, что выявлены факты непринятия мер по утверждению перечня объектов для передачи по концессионным соглашениям, факты бездействия по вовлечению объектов водоснабжения и водоотведения в концессионный оборот, непринятия надлежащих мер по контролю за исполнением концессионных условий.

В качестве примера в ведомстве приводят заключённое 7 июля 2020 года концессионное соглашение между администрацией Вурнарского района и обществом «Фирма «Август». Речь идёт о стадионе «Химик» с объёмом инвестиций в 41 млн рублей. В прокуратуре установили, что не был утверждён график посещения стадиона.

«Кроме того, с согласия концедента объект фактически передан концессионером в пользование третьим лицам (спортивному клубу «Химик») в отсутствие письменного договора, в связи с чем в адрес районной администрации внесено представление», — сообщают правоохранители.

Помимо этого, по представлениям прокурора Красночетайского района главами девяти сельских поселений утверждены и размещены на официальных сайтах перечни объектов для передачи по концессионным соглашениям. По аналогичным фактам в адрес глав администраций 13 сельских поселений внесены представления прокурором Марпосадского района.

Прокурором Яльчикского района в адрес глав администраций пяти поселений внесены представления из-за бездействия по проведению мероприятий по вводу в концессионный оборот объектов водоснабжения.

Всего выявлено 34 нарушения закона о концессионных соглашениях, внесено 28 представлений, в суд направлено одно административное исковое заявление.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Чувашии завершился приём заявок на заключение концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Чебоксар и Новочебоксарска — в случае прихода инвестора это коснётся половины жителей Чувашии. Объём вложений в течение 25 лет оценивается в 15,8 млрд рублей. Власти ссылаются на то, что в настоящее время в Чебоксарах 58% тепловых сетей старше 20 лет, в Новочебоксарске — 78%.

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