Обнинск, Калужская область, 6 апреля, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Спортсменка школы олимпийского резерва «Олимп» из Обнинска Анастасия Фесикова завоевала путевку на XXXII Олимпийские игры, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министерство спорта Калужской области.

Admoblkaluga.ru Серебряный призёр чемпионате России по плаванию Анастасия Фесикова

На чемпионате России по плаванию среди мужчин и женщин в Казани, который является отборочным для участия в Олимпийских играх, Анастасия Фесикова завевала серебряную медаль на дистанции 100 метров на спине, показав результат 59,51 секунды. Дистанция 100 метров — олимпийская. Победа на ней дала возможность обнинской спортсменке стать участницей XXXII Олимпийский игр в Токио, которые стартуют 23 июля 2021 года. Анастасия Фесикова — вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, чемпионка мира 2011 года, трёхкратная вице-чемпионка мира 2009 и 2011 годов, четырёхкратная чемпионка Европы и многократная чемпионка России. Рекордсменка России по плаванию на дистанциях 50, 100, 200 метров и рекордсменка Европы на дистанции 200 метров в плавании на спине. Ее наставница — заслуженный тренер России Наталия Козлова.

«Участие в Олимпийских играх — мечта любого спортсмена. Анастасия Фесикова продемонстрировала великолепную физическую и психологическую подготовку, став серебряным призером на дистанции 100 метров. Поздравляю Анастасию с завоеванием олимпийской путевки, желаю ей дальнейших успехов и, конечно же, добавить в свою копилку долгожданную олимпийскую медаль. Благодарю заслуженного тренера России Наталию Андреевну Козлову и спортивную школу олимпийского резерва «Олимп» Обнинска за отлично проделанную работу по подготовке высококлассных спортсменов, которые составляют конкуренцию не только на всероссийском уровне, но и на международной арене!», — сказал министр спорта Калужскойобласти ОлегСердюков.