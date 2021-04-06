Вашингтон, , 12:28 — REGNUM В сеть выложили видео с кадрами из игры Castlevania Resurrection — проекта, который Konami закрыла в начале 2000-х годов. Об этом 6 апреля сообщил портал Kotaku.

В ролике владелец YouTube-канала cvr exists показал диск формата GD-ROM с надписями «Castlevania Resurrection» и «11 '5 '99». Издание отметило, что подобные носители информации использовались разработчиками SEGA и выступали в качестве мастер-дисков.

Автор статьи обратил внимание, что демонстрируемая игра явно является незавершённой. На это указывают несколько моментов, в т.ч. то, что главная героиня передвигается по лаве, не получая повреждений.

Напомним, в качестве главных героев Castlevania: Resurrection должны были выступить Соня Бельмонт (из игры Castlevania Legends) и новый персонаж Виктор Бельмонт. Компания Konami анонсировала игру на выставке E3 в 1999 году, однако в марте 2000 года решила закрыть проект.

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