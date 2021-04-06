Саратов, , 12:33 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 6 апреля причиной смерти 845 пациентов названа коронавирусная инфекция. За сутки новыми жертвами заболевания стали шесть человек.

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За минувший день врачам не удалось спасти жизни четырех женщин и двух мужчин в возрасте от 40 до 88 лет, сообщает региональный минздрав

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала наблюдения COVID-19 выявили, по информации на 6 апреля, у 55 687 человек. Днем ранее заболели 147 жителей. Выздоровели за все время 50 368 пациентов, или 90,4%, за сутки — 139 человек.

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