Афины , , 12:34 — REGNUM В Греции за сутки выявили 1866 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) 5 апреля. Данные обновляются по вечерам.

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Всего в Греции с начала пандемии выявили 277 277 случаев заражения.

Кроме того, за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 73 случая смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 8453. Из них 95,7% имели основное заболевание и/или были старше 70 лет.

В больницах Греции на ИВЛ находятся 759 пациентов. Их средний возраст составляет 68 лет, а 84,1% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и более.

За сутки в стране были госпитализированы 438 пациентов с COVID-19. Среднее число госпитализаций ковид-пациентов за последние 7 дней — 493. Средний возраст выявленных зараженных составляет 44 года, средний возраст умерших — 79.

Сутками ранее в Греции сообщили о выявлении 1955 новых случаев заражения.