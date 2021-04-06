Запорожье, Украина, , 12:30 — REGNUM Суд на Украине вынес решение об отмене регионального статуса русского языка в Запорожской области. Об этом написал языковой омбудсмен Тарас Креминь на своей странице в социальной сети Facebook.

Он рассказал, что Запорожский окружной административный суд вынес решение 24 марта, оно должно вступить в силу по истечении срока подачи апелляции, то есть 23 апреля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель признала, что при помощи закона «О функционировании украинского языка» жителей страны не заставили говорить на украинском языке.

Читайте ранее в этом сюжете: Пресс-секретарь Зеленского: «Страна так и не заговорила по-украински»