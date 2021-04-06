Горно-Алтайск, 6 апреля, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Республике Алтай возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника почтового отделения по обвинению в присвоении пенсии умершей пенсионерки. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, с августа 2019 года по июнь 2020-го обвиняемая, зная о смерти 77-летней местной жительницы, присваивала её пенсию. Ущерб Фонда социального страхования по региону оценивается в 106 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «присвоение чужого имущества с использованием служебного положения». Следователи в настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Назначена судебная бухгалтерская экспертиза.