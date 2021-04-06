Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM Врачи Детской областной больницы в Санкт-Петербурге успешно прооперировали 10-летнего школьника, в которого неизвестный преступник выстрелил на детской площадке в городу Кингисеппе Ленинградской области. Состояние ребенка медики оценивают как средней степени тяжести, рассказали 6 апреля ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленинградской области.

Напомним, 10-летний мальчик почувствовал боль в шее, когда общался с друзьями на детской площадке на улице Октябрьской в Кингисеппе 4 апреля. На место прибыли медики, которые госпитализировали ребенка с пулевым ранением в местный стационар, а оттуда на вертолете его доставили в Санкт-Петербург, в Детскую областную больницу. Вечером 5 апреля врачи провели экстренную операцию и извлекли из мягких тканей шеи пулю.

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«Пациент в сознании. Состояние средней тяжести. Находится в отделении травматологии и нейрохирургии. Прогноз на восстановление позитивный», — отметили в комздраве Ленобласти.

По факту травмирования ребенка сначала было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Позже дело переквалифицировали на более тяжкую статью, поскольку мальчик получил ранение в область жизненно-важных органов — теперь виновного привлекут к уголовной ответственности за покушение на убийство малолетнего. Поиски преступника продолжаются.

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