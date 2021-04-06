Ростов-на-Дону, , 12:26 — REGNUM В Ростовской области оба компонента антиковидной вакцины получили более 100 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 6 апреля.

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В настоящее время участниками прививочной кампании от COVID-19 стали 159 002 человека (+5 374 за сутки). Обе дозы вакцины против коронавируса получили 100 485 человек (+1 390 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что за весь период вакцинации от COVID-19 в Ростовской области планируется привить более 2 млн человек — 60% от населения.

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