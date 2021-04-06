Красногорск, , 12:32 — REGNUM В Подмосковье следует начать подготовку к летней оздоровительной кампании детей. Соответствующее поручение 6 апреля дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Глава региона напомнил, что в 2020 году кампания проводилась не в полном объеме — детские лагеря работали лишь в половину мощности. Поэтому в 2021 году организовать массовый отдых особенно важно.

«В мае семьи начнут планировать отдых своих детей. В прошлом году были сложности, связанные с коронавирусом. Летние лагеря работали в половину мощности. Это вносило коррективы в программу отдыха. Сейчас ситуация гораздо лучше. Нам важно показать, какие летние лагеря и где работают, чтобы родители могли планировать отдых своих детей», — заявил Воробьев.

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