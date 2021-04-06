Самара, , 12:28 — REGNUM 201 случай заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявлено 56 933 случая заражения этой инфекцией. При этом по области была констатирована смерть 1156 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие 24 часа скончались десять таких пациентов: 79-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, 66-летняя женщина и 60-летний мужчина страдали заболеванием эндокринной системы, 66-летний, 68-летний, 74-летний и 82-летний мужчины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 63-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также заболеваниями почек. Скончались также 50-летний мужчина и 75-летняя женщина с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 53 688 человек, в том числе 203 человека выздоровели за минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 5 апреля в регионе выявили 199 новых носителей коронавируса.