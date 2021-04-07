Москва, 7 апреля, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Владимир Иванович Папидзе (1900−1975) воевал красноармейцем в 1371-м стрелковом полку 414-й стрелковой дивизии в Приморской армии.

Владимир Иванович Папидзе

Сражался отчаянно. В 1943 г., за разминирование подходов к горе Гирлянной (Тамань) и участие в штурме (первым ворвался в окопы врага) был представлен к ордену Красного Знамени, но в итоге получил тоже почетную, но менее высокую Красную Звезду.

Но на следующий год справедливость восторжествовала. Вот что было написано в представлении к званию Героя Советского Союза: «23 января 1944 года (…) стрелковый батальон находился в обороне на Керченском полуострове в районе высоты 95. Для уничтожения ДЗОТов и огневых точек противника в каждой роте были созданы блокирующие группы. В составе блокирующей группы 2-й стрелковой роты находился красноармеец Папидзе.

Блокируя один из ДЗОТов противника, несмотря на ураганный огонь, рискуя жизнью, красноармеец Папидзе смело пополз к ДЗОТу, и тем самым увлекая за собой остальных бойцов. В нескольких шагах от ДЗОТа красноармеец Папидзе поднялся во весь рост, бросил две противотанковые гранаты в амбразуру ДЗОТа. Огневая точка с двумя станковыми пулеметами была уничтожена, и в ней пять солдат и один унтер-офицер. Выполнив с честью эту задачу, красноармеец Папидзе ворвался в траншею противника и заколол пулеметчика ножом. К месту поединка бежал немецкий солдат: красноармеец Папидзе тут же убил и его ножом. Взяв автомат у убитого немца, красноармеец Папидзе по ходу сообщения в траншее застрелил еще 16 гитлеровцев. Уничтожив ДЗОТ и создав замешательство в траншеях противника, рота благодаря смелому действию красноармейца Папидзе продвинулась вперед и улучшила свои позиции.

7 мая 1944 года во время штурма укрепленных позиций противника в районе хутора Безымянный ДЗОТ противника фланкирующим огнем задерживал с правого фланга наступление 2-й стрелковой роты, красноармеец Папидзе по своей инициативе подполз к ДЗОТу и, ворвавшись внутрь, из автомата уничтожил четырех солдат, тем самым давая возможность 2-й стрелковой роте обойти Безымянный хутор справа и уничтожить 130 солдат и офицеров противника, оборонявшихся в хуторе. Выход роты к Безымянному хутору дал возможность остальным подразделениям полка прорвать оборону немцев на этом участке и развить наступление в направлении совхоза № 10.

При наступлении батальона на совхоз № 10 красноармеец Папидзе первым с возгласом «За Сталина, за Родину» ворвался в совхоз и на развалинах водрузил Красный флаг».

24 марта 1945 г. Владимиру Ивановичу присвоили звание Героя Советского Союза и вручили медаль Золотая Звезда (№ 3712).

После окончания Великой Отечественной войны в звании сержанта Папидзе демобилизовался. Вернулся в Грузию, жил в родном селе Кведа Усахела, в течение многих лет работал в местном колхозе. За доблестный труд был награжден орденами Трудового Красного Знамени и Знак Почета.