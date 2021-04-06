Афины , , 12:39 — REGNUM Чаще всего в Греции отказываются от прививок компании AstraZeneca. Об этом заявил на брифинге 5 апреля генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Греции Мариос Фемистоклеус. При этом выражение «чаще всего» довольно условно.

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Фемистоклеус уточнил, что по данным на 3 апреля греческим гражданам было введено 1 847 000 доз антикоронавирусных вакцин. Из них 1 214 000 — это первые дозы вакцины, их получили 11,56% населения, и 663 000 — вторые дозы (6,31% населения).

По производителям картина такая: 1 395 000 доз Pfizer; 128 000 вакцин Moderna; 346 876 прививок AstraZeneca. Назначенные на данный момент прививки распределяются следующим образом: 67% Pfizer, 25% AstraZeneca и 8% Moderna.

Большинство из тех, что берут номерок на прививку, приходят на нее в назначенное время. В период с 27 марта по 3 апреля из тех, кто записался на прививку Pfizer или Moderna, пришли 97%, а из тех, кто записался на AstraZeneca, — 94%.