Киев, 6 апреля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. На Украине рассчитывают, что сумели накопить достаточно сил и политической поддержки для карательной операции в Донбассе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 6 апреля, комментируя высказывания вице-премьера Украины Алексея Резникова.

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Как сообщалось ранее, Резников заявил, что при возвращении очного формата переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе украинская делегация непоедетв Минск, посколькуБелоруссия находится под влиянием России, и в Киевек ней«нет доверия».

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« Совершенно очевидно, что украинская делегация не поедет больше в Минск на переговоры, и дело тут не в позиции Белоруссии, хотя это и хорошо, что она поменялась.

Киев вообще больше не будет участвовать ни в «Минском процессе», ни в любых других попытках политического урегулирования конфликта в Донбассе. На Украине рассчитывают, что сумели за прошедшее с 2015 года время накопить достаточно сил и политической поддержки для военного решения — карательной операции.

Все эти шесть лет наша страна пыталась продемонстрировать Западу своё желание добиться в Донбассе политического решения, хотя почти всё это время было понятно, что Киев в нём не заинтересован. Оказала ли такая политика положительное влияние на позиции Берлина и Парижа, других стран, покажет ближайшее будущее. США, наоборот, стали ещё более агрессивны.

Для ДНР и ЛНР это были годы тяжелейших испытаний, которые привели не к миру, но к новой войне.