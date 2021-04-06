Москва, , 12:30 — REGNUM Электронные сертификаты о вакцинации от коронавируса, которые портал госуслуг формирует на английском языке, оформляются только на российский паспорт и не подойдут для заграничных поездок. Об этом сообщили в службе поддержки портала.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Ранее в Минцифры РФ сообщили о формировании на портале госуслуг сертификатов о вакцинации на русском и английском языках. Когда эта опция появилась на портале, оказалось, что для её оформления система запрашивает только данные внутреннего паспорта.

«В настоящее время сертификат прохождения вакцинации на портале госуслуг выдается только для использования на территории РФ», — приводит комментарий службы поддержки портала «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, в Евросоюзе обсуждают возможность перемещения между странами людей с сертификатами вакцинации.

Читайте также: Вакцинные паспорта для поездок за границу одобряют 54% жителей РФ