Советский р-он, , 12:21 — REGNUM В Ставропольском крае произошла трагедия в одном из сел Советского городского округа. В одном из частных домовладений были обнаружены тела двоих пожилых граждан.

Инцидент произошел в селе Солдато-Александровское 3 апреля. Скончавшиеся — 89-летний мужчина и 88-летняя женщина. Предположительно супруги отравились угарным газом, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону. По данному факту организована доследственная проверка, назначены судебные экспертизы.

Предварительной причиной смерти супругов стало отравление угарным газом из-за нарушения правил использования газового оборудования.

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