Вашингтон, 6 апреля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Власти США очень серьёзно относятся к двустороннему альянсу с Южной Кореей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

U.S. Army Американский и южнокорейские солдаты

Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли новая «северокорейская политика» Вашингтона повлиять на военное присутствие США и проведение учений на Корейском полуострове, Кирби отметил, что Вашингтон привержен денуклеаризации КНДР, безопасности и стабильности на Корейском полуострове, добавив, что выработка северокорейской политики всё ещё продолжается.

Известно, что заявление представителя Пентагона прозвучало на фоне резких возражений КНДР против совместных военных учений Южной Кореи и США, которые Пхеньян называет «репетицией вторжения», несмотря на неоднократные заверения в том, что учения носят строго оборонительный характер.