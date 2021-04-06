Екатеринбург, , 12:21 — REGNUM В Екатеринбурге на одно из промышленных предприятий погиб рабочий. Об этом сообщает свердловское управление СКР.

Трагедия произошла 3 апреля на улице Маневровой. Мужчина 1964 года рождения оказался в бункере для обработки гипса и там на него осыпался гипс. Гражданин погиб на месте.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых не исключает, что рабочий задохнулся. По его словам, сейчас отрабатываются разные версии причин произошедшего, в том числе нарушение правил техники безопасности.