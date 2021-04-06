Афины , , 12:23 — REGNUM Вакцинация лиц в возрасте от 18 лет начнется в конце мая в Греции. Об этом заявил на брифинге 5 апреля генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Греции Мариос Фемистоклеус.

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Фемистоклеус добавил, что большинство граждан старше 60 лет будут вакцинированы уже к концу апреля. Вслед за ними будут прививать граждан до 59 лет включительно.

Анализируя имеющиеся на данный момент данные, чиновник отметил, что большинство умерших от COVID-19 людей в возрасте от 80 до 89 лет не получили ни первой, ни второй дозы вакцины.

В частности, с 1 января в этой возрастной группе было зарегистрировано 1039 смертей, связанных с COVID-19. Из них, по его словам, 925 человек (или 90%) не были вакцинированы. Из оставшихся погибших 86 человек получили первую дозу вакцину, а 28 — обе.