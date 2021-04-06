Москва, 6 апреля, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов ожидает от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию признания ЛНР и ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Smdnr.ru ДНР и ЛНР

«В послании надо сказать: мы признаем ДНР и ЛНР», — заявил Зюганов.

Кроме того, по его мнению, «нужен новый финасново-экономический курс, абсолютно справедливая социальная политика».

Признать ЛНР и ДНР призвал и лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.