Екатеринбург, , 12:21 — REGNUM В Екатеринбурге выявили пациента, ставшего носителем британского штамма коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Заражённая — жительница Екатеринбурга, вернувшаяся в город из Турции в конце марта 2021 года. В пробе, взятой у горожанки, «выявлены мутации, характерные для британского геноварианта», уточнили в штабе.

Женщина госпитализирована, сейчас она размещена в боксе инфекционного отделения в больнице №40. Установлен круг контактных лиц. Проводятся противоэпидемические мероприятия в ГКБ №6, где «медики работали с заболевшей первыми».

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе прошли полную вакцинацию от коронавируса более 168 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё в двух ТЦ Екатеринбурга открыли пункты вакцинации от коронавируса