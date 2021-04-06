Москва, , 12:19 — REGNUM В интернете в обязательном порядке следует ограничить информацию об оружии, взрывчатых веществах и их производстве из подручных материалов. В этом уверены 91% жителей России, приводит данные ВЦИОМ.

Необходимо ограничить информации, содержащую призывы к вступлению в радикальные, экстремистские группировки и движения (91%), в религиозные секты (89%) и информацию о самоубийствах (88%).

Ограничений в интернете требуют порнография (84%), сцены агрессии и жестокости в компьютерных играх (82%). Также стоит запретить доступ к текстам и видео с нецензурной лексикой и о финансовых пирамидах (73−74%).

Телефонный опрос проведён 7 марта 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению 51% жителей РФ, любую недостоверную информацию в интернете нужно блокировать.

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