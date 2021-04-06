Красногорск, , 12:21 — REGNUM К концу апреля Подмосковные города должны быть приведены в порядок после зимы. Такое поручение 6 апреля дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Глава Подмосковья напомнил, что областной субботник должен состояться 24 апреля. Однако это мероприятие должно носить скорее праздничный характер, и основная часть благоустройства должна быть выполнена до этой даты.

«Мы говорили о цикле мероприятий, который должен 24 апреля завершиться традиционным субботником. Но до субботника все должно быть чисто. это праздник должен быть — возможность каждому жителю внести свою лепту», — сказал Воробьев.

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