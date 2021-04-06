Красногорск, 6 апреля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. К концу апреля Подмосковные города должны быть приведены в порядок после зимы. Такое поручение 6 апреля дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Mosreg.ru Андрей Воробьёв

Глава Подмосковья напомнил, что областной субботник должен состояться 24 апреля. Однако это мероприятие должно носить скорее праздничный характер, и основная часть благоустройства должна быть выполнена до этой даты.

«Мы говорили о цикле мероприятий, который должен 24 апреля завершиться традиционным субботником. Но до субботника все должно быть чисто. это праздник должен быть — возможность каждому жителю внести свою лепту», — сказал Воробьев.