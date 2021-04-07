Москва, , 10:09 — REGNUM Гумир Мустафьевич Хадимухаметов (1906−1959) воевал с 1941 года. Он участвовал в битве под Москвой, Смоленской стратегической и Невельской наступательной операциях, освобождал Псковщину.

Гумир Мустафьевич Хадимухаметов

Но особо старший лейтенант, командир роты 732-го стрелкового полка 235-й стрелковой дивизии в 43-й армии отличился на Витебщине. В представлении к званию Героя сказано, что 23 июня 1944 года «Хадимухамедов (так в тексте — А. М.) при прорыве глубокоэшелонированной обороны немцев (с тремя линиями траншей и колючей проволокой в три ряда) в районе Жеребичи Шумилинского района Витебской области 23 июня 1944 г. скрытно вывел роту на рубеж атаки, личным примером мужества поднял ее в атаку. Рота ворвалась первой, в дальнейшем овладела второй линией траншей, уничтожив до 20 немецких солдат и офицеров. Прорывом обороны противника рота обеспечила успех своему полку. Хадимухамедов вывел роту в район Новоселки-Завязье в тыл немцев численностью 150 человек и замкнул кольцо окружения. Несмотря на численное превосходство противника, рота Хадимухамедова отбила две атаки немцев. Будучи ранен, он не ушел с поля боя. После отражения второй атаки поднял свою роту в контратаку, ворвался в д. Завязье, уничтожив при этом 40 немцев, а остальных взял в плен. Рота захватила трофеи: три пушки, 6 пулеметов, 3 миномета. Только после выполнения задания (…) Хадимухамедов был выведен из боя и направлен в санитарную часть».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года Гумир Мустафьевич был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 4523).

В 1946 году Хадимухаметов вышел в запас в звании капитана. Проживал в Ростове-на-Дону, где работал сначала директором зоопарка, а позднее заместителем председателя артели «Ростовский транспортник».

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