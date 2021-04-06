Тбилиси, 6 апреля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Тест на коронавирусную инфекцию премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили показал положительный результат. Об этом 6 апреля сообщает Первый канал грузинского телевидения.

Gov.ge Ираклий Гарибашвили

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

«У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в результате планового тестирования подтвердился коронавирус», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по данным пресс-службы премьер-министра страны, в настоящее время у главы грузинского правительства хорошее самочувствие, он находится на самоизоляции и продолжает работу в удаленном формате.

Отметим, на сегодняшний день на территории Грузии выявили за все время пандемии 284 958 случаев заражения коронавирусом, из которых 897 — за последние 24 часа.