Хабаровск, , 12:19 — REGNUM В Хабаровском крае 51 269 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Полный курс вакцинации на 6 апреля прошли более 36 тыс. жителей региона. Всего край получил свыше 65 тыс. доз вакцины. В основном это «Спутник V».

«Мы увеличили количество пунктов вакцинации по всему краю почти вдвое. Сегодня работает 61 пункт вакцинации, сформированы 74 выездные бригады, которые работают с пациентами на дому и с предприятиями края. Организована работа мобильных пунктов в торговых центрах», — пояснил глава краевого минздрава Юрий Бойченко.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Хабаровском крае скончались ещё два пациента с коронавирусом, всего жертвами COVID-19 стали уже 356 человек.