Чита, , 12:16 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 6 апреля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 41 417 человек, причём 53 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 39 865 пациентов (+64 за последние сутки) вылечен и снят с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 801 человек (+1 за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 51(-2 за последние сутки) находятся в тяжелом состоянии, 18 (-4 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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