Пермь, , 12:15 — REGNUM В Пермском крае за сутки подтвердили десять новых смертей от коронавирусной инфекции. Общее число жертв заболевания составило 2004 человека, сообщает 6 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В регионе выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусом, что на один меньше, чем днём ранее. В больницах лечатся 27 человек, под медицинским наблюдением дома находятся 84 пермяка. Среди новых носителей коронавируса 12 человек — это дети.

С начала пандемии в Прикамье зафиксировано 51 926 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 излечился 46 551 человек. На сегодняшний день в больницах пребывают 689 пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция.