Вашингтон, , 12:15 — REGNUM Вывода американских войск из Афганистана в согласованные с боевиками радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сроки ожидать не стоит, заявила 5 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на ежедневном брифинге для прессы.

С таким заявлением она выступила, отвечая на вопрос журналиста, который отметил, что срок вывода американских военных из Афганистана, назначенный на 5 мая, все ближе, однако четкости относительно решения администрации Джо Байдена в этом вопросе не наблюдается.

«Что ж, как ранее сказал президент, по логистическим причинам уложиться в срок до 1 мая и полностью вывести войска будет сложно. Мы продолжаем — он продолжает внутренние консультации со своей командой по национальной безопасности и советниками, а также, конечно, с нашими партнерами и союзниками», — отметила она.

«И, знаете, он не работает… — он работает над этими вопросами — вопросами внешней политики, вопросами национальной безопасности — уже несколько десятилетий и, конечно же, не хочет спешить, принимая правильное решение», — добавила Псаки.

В связи со сказанным Псаки журналист сделал вывод, что ожидать вывода американских войск из Афганистана к 1 мая не стоит.

«Он ожидал, что к тому сроку будет сложно провести полный вывод по логистическим причинам», — подчеркнула пресс-секретарь Белый дома.