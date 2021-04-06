Вашингтон, 6 апреля 2021, 12:15 — REGNUM Вывода американских войск из Афганистана в согласованные с боевиками радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сроки ожидать не стоит, заявила 5 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на ежедневном брифинге для прессы.
С таким заявлением она выступила, отвечая на вопрос журналиста, который отметил, что срок вывода американских военных из Афганистана, назначенный на 5 мая, все ближе, однако четкости относительно решения администрации Джо Байдена в этом вопросе не наблюдается.
В связи со сказанным Псаки журналист сделал вывод, что ожидать вывода американских войск из Афганистана к 1 мая не стоит.