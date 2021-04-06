Рига, , 12:14 — REGNUM Сотрудники Муниципальной полиции Риги сорвали массовую вечеринку, проводившуюся на частной квартире на улице Мартиня. Об этом сообщил Delfi со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Полиция прибыла на место из-за жалоб соседей на громкую музыку и шум. В квартире находилось 47 молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет. Некоторые из них пытались сбежать и укрыться на крыше, но в итоге были пойманы и оштрафованы на суммы от 100 до 1000 евро. Организатору вечеринки удалось скрыться.

Сообщается, что квартира была арендована на один день через портал аренды недвижимости. «Плата за вход — 15 евро, все пришедшие заплатили. Учитывая, что аренда этого пентхауса обошлась ему в 337 евро, а собрано с гостей было 700 евро, то за вечер прибыль составила бы 400 евро», — отметил представитель полиции.

В Латвии до сих пор действует жесткий запрет на массовые мероприятия в связи с эпидемией коронавируса.