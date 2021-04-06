Южно-Сахалинск, , 12:13 — REGNUM Энергетики пытаются восстановить энергоснабжение Сахалина. Власти островного региона рапортуют о том, что электричество появляется в разных районах области, но местные жители в соцсетях пишут о том, что свет появляется и через короткое время снова пропадает.

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По информации ПАО «Сахалинэнерго», в 17:40 по местному времени произошло аварийное отключение шин на подстанции «Южно-Сахалинская», которая обеспечивает выдачу электроэнергии от ТЭЦ-1.

«Это привело к нарушению электроснабжения районов в центральной и южной части Сахалина, а также северных районов — Ногликского и Тымовского. Разрушений и повреждений основного электрооборудования в результате нештатной ситуации нет», — пояснили в правительстве Сахалина.

В своём телеграм-канале губернатор области Валерий Лимаренко сообщил, что уже восстановлено электроснабжение в Ногликском и в Тымовском районах, в Александровск-Сахалинском, частично в Южно-Сахалинске.

«Это точно? Или на бумаге… Моргнул и погас», — комментируют местные жители сообщения властей в телеграм-канале.

«Александровск уже опять отключили», — сообщают жители.

«Включили. Всё в Александровске-Сахалинском есть электроэнергия. В Дальнем есть, Новоалександровка — есть свет. Центр Южно-Сахалинска тоже есть», — сообщил телеграм-канал «ЧП Сахалин».

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 6 апреля произошло массовое отключение электроэнергии. Без света остались жители Южно-Сахалинска, Долинска, Корсакова, Анивы, Ногликов, Макарова, Тымовского, Александровск-Сахалинского и Поронайска.