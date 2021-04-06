Санкт-Петербург, , 12:36 — REGNUM В Санкт-Петербурге 9 апреля откроется выставочный культурно-просветительский проект «Царь и море». Он посвящен 350-летию со дня рождения Петра I, которое будет широко отмечаться в следующем году. Одним из центральных событий тематической программы станет открытие экспозиции Государственного музея-заповедника (ГМЗ) «Петергоф», рассказывающей о роли российского императора в становлении русского военного флота, сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

В основу экспозиции легли литературные источники разного времени. Например, художественное осмысление морских деяний Петра I Александром Пушкиным и Петром Вяземским, а также фрагменты переписки императора с соратниками и свидетельства современников.

«На выставке будут представлены архивные материалы, изображения мемориальных предметов и раритетных экспонатов из фондов ГМЗ «Петергоф», — уточнили в пресс-службе министерства.

Помимо выставки в Эрмитажном театре пройдет пленарное заседание. Среди центральных вопросов мероприятия: анализ петровских традиций для популяризации военно-морской службы, воспитания гражданственности и патриотизма, презентации проектов и премьер петровской тематики, подготовка которых ведется федеральными и региональными театрально-концертными и музейными учреждениями культуры, презентация деятельности музеев России по сохранению и популяризации наследия Петра I.

В пленарном заседании примут участие статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, генеральный директор государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая, представители музейного сообщества и специалисты, занимающиеся изучением деятельности Петра I и его реформ, и другие.