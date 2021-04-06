Симферополь, 6 апреля, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В арбитраж Крыма поступил многомиллионный иск от компании, работающей в сфере предоставления услуг информбезопасности. Ответчиком в деле выступает минфин республики, с которым у истца было четыре госконтракта, передаёт ИА REGNUM.

Crimea.arbitr.ru Арбитражный суд Крыма

Иск от ростовского ООО «Югинформцентр» поступил в суд 5 апреля 2021 года, но пока к производству не принят. Одновременно с этим истец попросил об отсрочке уплаты госпошлины. Сумма иска составляет 18 091 505,5 рубля.

Вероятно, в деле речь пойдет об одном из контрактов, поставщиком по которому было ООО. В целом с минфином Крыма у юрлица было четыре контракта на общую сумму свыше 114 млн рублей. Среди них — контракт на 72,7 млн рублей, заключенный в апреле 2019 года. По нему ООО оказало ведомству услуги по сопровождению и поддержке существующей корпоративной сети передачи данных в защищенном исполнении. В мае 2020 года минфин Крыма подписал еще один контракт — на 37,6 млн рублей, по которому общество предоставило сертификаты техподдержки, активации сервиса обновления баз решающих правил и активации сервиса обновления экспертных данных и пакетов дополнений программных и программно-аппаратных средств защиты информации.

По данным ЕГРЮЛ, компания-истец учреждена в марте 2017 года. Она принадлежит Аслану Кожакову.