Ярославль, 6 апреля, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Ярославская областная дума уже более трёх лет не может найти денег, чтобы уложить тротуарную плитку во дворе собственного здания. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

Yarnews.net Штабели плитки во дворе Яроблдумы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года на деньги транша правительства Москвы в центре Ярославля заменили серую тротуарную плитку на красную. На это ушло 102,5 млн рублей. При этом снятая плитка была вполне качественной — её отдали детским садам, школам и другим социальным учреждениям города. Они своими силами благоустроили территорию.

Часть бывшей в употреблении плитки попросила Ярославская областная дума для благоустройства своего двора. Плитка была складирована за зданием думы. Как выяснилось, до сих пор она так и не использована.

«Плитку по-прежнему планируется применить для благоустройства внутреннего двора. Есть проект благоустройства. Он будет реализован, как только появится такая возможность, и в бюджете будут заложены необходимые средства», — пояснили «ЯрНьюс» в Ярославской областной думе.

Согласно законодательству, депутаты распоряжаются миллиардами рублей бюджета Ярославской области. Судя по судьбе благоустройства в думском дворе, эти полномочия носят весьма формальный характер.