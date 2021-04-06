Владикавказ, , 12:12 — REGNUM В Северной Осетии разоблачена группа лиц, организовавших незаконную работу игорных заведений на территории города Моздока. Злоумышленники развернули свою деятельность, установив компьютерную технику, с помощью которой посетители виртуального казино приносили им немалый доход.

Факт получения незаконного заработка пресекли сотрудники МВД при поддержке Росгвардии, сообщили 6 апреля в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО. По факту организации и проведения азартных игр возбуждено уголовное дело. В двух игровых клубах на территории города Моздока изъяты 32 системных блока и около 5 млн рублей.

Помимо этого, в домовладении одного из подозреваемых в организации подпольных казино были обнаружены более 300 предметов, «конструктивно схожих с огнестрельным и холодным оружием, а также различными боеприпасами». Все это отправлено на экспертизу.