Беркли, США, , 12:11 — REGNUM Студия Oddworld Inhabitants опубликовала релизный трейлер своей новой игры Oddworld: Soulstorm. Ролик был выложен 6 апреля на YouTube-канале компании.

Релиз игры состоялся на PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК (Epic Games Store). Разработчики отметили, что Oddworld: Soulstorm является приключенческим платформером (во время игры персонаж передвигается по платформам) с системой крафта (создания предметов) из найденных вещей и механикой «подкрадывания».

Напомним, Oddworld: Soulstorm является сиквелом игры Oddworld: New 'n' Tasty, релиз которой состоялся 22 июля 2014 года. Ранее Oddworld Inhabitants заявила, что планирует выпустить в рамках серии пять игр.

Читайте ранее в этом сюжете: В игре Life is Strange: True Colors будут сцены насилия и нецензурная брань