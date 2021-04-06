Афины , , 12:13 — REGNUM Предприятия в Греции, которые продолжают подвергаться ограничительным мерам в апреле, получат увеличенную «специальную» компенсацию в размере от 1000 до 4000 евро. Об этом, как сообщает AMNA, заявил журналистам министр финансов Греции Христос Стайкурас 5 апреля.

Флаг Греции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По словам министра, дополнительные расходы для бюджета, как ожидается, достигнут 130 миллионов евро. Выплата будет произведена в мае.

Эта мера поддержит примерно 100 000 предприятий и самозанятых работников, из которых 10 800 являются розничными торговцами, работающими в городах Салоники, Ахайя и Козани, в отношении которых были продлены ограничительные меры.

Остальные получатели компенсации заняты в таких секторах, как туризм, спорт и фитнес, культура, транспорт и некоторых других, деятельность которых приостановлена государством на апрель.

Сумма в 1000 евро будет выплачена фирмам с числом сотрудников до пяти человек, 2000 евро — тем, у кого 6−20 сотрудников, и 4000 евро — тем, у кого 21−50 сотрудников. Для предприятий, деятельность которых приостановлена менее чем на 15 дней, компенсация будет уменьшена вдвое по отношению к вышеуказанным суммам.