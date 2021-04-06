Таллин, , 12:10 — REGNUM Элита эстонского общества всё ещё не способна и не желает учитывать интересы русскоязычной общины. На это указывает, в частности, предстоящий переход образования на эстонский язык обучения, который, похоже, уже согласован правительством. Об этом заявил член Социал-демократической партии Эстонии Раймонд Кальюлайд.

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«В то же время очень большая часть русскоязычной общины разочарована в партиях и политиках, которые до сих пор представляли её интересы, — подчеркнул политик. — Я советую обратить на это особое внимание».

По его словам, игнорирование русскоязычной общины эстонским правительством — это ошибка.

«Проигравшим в этом кризисе является все эстонское общество, но, как всегда бывает, в каждом кризисе есть те, кто пострадал от удара больше всего», — приводит Postimees слова социал-демократа.

По мнению Кальюлайд, такое положение дел может привести к поддержке русской общиной Консервативной народной партии Эстонии, которая выступает против договора о границе с Россией и хочет предъявить ей территориальные требования.

Политик подчеркнул, что мнение русскоязычной общины в Эстонии игнорируется и в эстоноязычном медиапространстве. Так, тема перехода обучения на эстонский язык почти не обсуждается с тем, кто пострадает от этого больше всего. При этом самый высокий уровень безработицы в республики наблюдается среди русскоязычных женщин, особенно на северо-востоке страны.

Кроме того, ни в прошлом, ни в нынешнем правительстве Эстонии нет ни одного представителя русскоязычной общины.

«Этническое неравенство существовало еще до кризиса. Многие годы подчёркивалось, что русскоязычным обеспечены равные с эстонцами возможности — если бы они только выучили эстонский язык и получили гражданство. На самом деле это, конечно, не так», — отмечает Кальюлайд.

Политик призвал эстонские власти показать русскоговорящему населению, что государство относится к ним как к равноправной и ценной части общества.

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