Анадырь, , 12:17 — REGNUM Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев оценил газификацию Анадырской тепловой электростанции — самой крупной на Чукотке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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ТЭЦ обеспечивает Анадырь и село Тавайваам, а также передает электроэнергию по подводному кабелю 35 кВ на левый берег Анадырского лимана в посёлок Угольные Копи. Электрическая мощность составляет 50 МВт, тепловая мощность 140 Гкал/час.

Проект газификации на станции реализуется с 2017 года, цель — повысить эффективность оборудования, снизить удельные расходы топлива и улучшить экологическую ситуацию в регионе.

«Газификация Анадырской ТЭЦ — важный для Чукотки и всего Дальнего Востока проект. В нем органично сочетаются повышение эффективности станции и улучшение экологичности ее работы», — отметил в ходе осмотра станции Юрий Трутнев, добавив, что модернизация ТЭЦ повышает надежность тепло‑ и электроснабжения жителей Анадыря и дает новый импульс развитию энергетики Заполярья.

По словам губернатора Романа Копина, в настоящее время на Анадырской ТЭЦ завершается второй этап газификации станции. Он включает в себя перевод на газ котлоагрегата №1. Строительно-монтажные работы уже завершены, ведется испытание оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, прибывший на Чукотку Юрий Трутнев 5 апреля ознакомился со строительством воздушных линий электропередачи Певек — Билибино и работой плавучей атомной теплоэлектростанции, посетил реконструируемый морской порт Певек.