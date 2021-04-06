Джакарта, , 12:08 — REGNUM Волны высотой 2−4 метра затрудняют поиск жертв наводнений и оползней в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

«Поиски в море невозможны, потому что волны составляют 2−4 метра. Нам нужна резиновая лодка или более крупный корабль, чтобы иметь возможность прочесывать северное побережье, обращенное к морю Флореса», — заявил заместитель регента округа Лембата в провинции Восточная Нуса-Тенггара Томас Ола Лангодаи.

На сегодняшний день подтверждено, что 21 житель округа Лембата погиб, еще 44 человека числятся пропавшими без вести.

Напомним, в результате наводнений и оползней в Индонезии погибли 128 человек.

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