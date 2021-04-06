Белгород, 6 апреля, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Субсидии для производителей подсолнечного масла и сахара получит Белгородская область. Компании смогут продавать свою продукцию по фиксированной цене, сообщает 6 апреля пресс-служба правительства региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Подсолнухи

Правительство РФ приняло решение о дальнейшем сохранении розничных цен на социально значимую продукцию. Представители регионального департамента АПК 6 апреля провели переговоры с Минсельхозом РФ. По итогам встречи принято решение направить 890 млн рублей на поддержку белгородских агропромышленных предприятий. Субсидии получат пять компаний, производящих подсолнечное масло и сахар.

«Эти меры поддержки помогут нашим производителям стабильно выпускать и реализовывать товары по фиксированной стоимости, установленной президентом РФ», — отметила заместитель губернатора Белгородской области — начальник департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Юлия Щедрина.

По данным Белгородстата, на 29 марта 2021 года средняя цена на подсолнечное масло в регионе составляет 117,26 рублей за один литр, сахар — 47,56 рублей за один кг.