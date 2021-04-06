Москва, , 12:07 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 1747 носителей коронавируса, сообщили 6 апреля в оперативном штабе столицы.

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«Подтверждено 1747 новых случаев заражения, госпитализировано 945 человек, скончались 54 пациента», — рассказали в штабе. Общее число выявленных заражений в Москве превысило 1 млн 38 тысяч случаев.

За сутки выздоровели 1193 ковид-пациента, с начала пандемии — почти 952 тысячи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянской области 6 апреля подтверждены 90 случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки.

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