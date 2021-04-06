Рига, , 12:06 — REGNUM Со среды, 7 апреля, в Латвии могут вновь приступить к работе крупные строительные магазины, ранее находившиеся под ограничениями в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом Delfi сообщили в министерстве экономики страны.

Возобновить работу могут магазины, площадь которых превышает 7000 квадратных метров. В период ограничений они работали только в режиме онлайн.

При этом будут приняты все меры безопасности: количество посетителей станут контролировать на входе, проводить регулярную дезинфекцию, посетители будут обязаны использовать индивидуальные средства защиты. Все магазины должны быть оборудованы защитными экранами у касс и в других местах наибольшего контакта с посетителями.

На одного покупателя в месте торговли должна обеспечиваться площадь не менее 25 квадратных метров, а в местах предоставления услуг — не менее 15 квадратных метров.

После пасхальных выходных (2−4 апреля) в Латвии решено постепенно смягчать режим ограничений, вызванных эпидемией коронавируса.