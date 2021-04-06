Калуга, , 13:32 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 59 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 6 апреля. Днём ранее, 5 апреля, в регионе было зарегистрировано 56 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 32 696 человек, 1877 человек находятся на лечении, 30 529 человек выздоровели.

За сутки от новой коронавирусной инфекции умерли два человека, а за все время пандемии от COVID-19 в регионе скончались 290 человек.

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