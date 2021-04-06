Минск, , 12:05 — REGNUM Вопросы деятельности МИД Белоруссии «с особым акцентом на тему оптимизации нашего дипломатического присутствия за рубежом» обсудил 6 апреля Александр Лукашенко на совещании с белорусскими чиновниками и силовиками. По его мнению, все интересующие вопросы можно обсуждать на площадках ООН, других международных организаций в Нью-Йорке, Женеве или Вене, где «нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность».

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«В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются, — отметил Лукашенко. — Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой».

Читайте новости сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии — ИА REGNUM«Повторю свое главное условие — открывать новые учреждения за рубежом только за счет грамотного перераспределения имеющихся ресурсов. Не должно быть никакого раздувания штата», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Оценивая перспективы сохранения 70 белорусских загранучреждений в 58 странах, он поинтересовался: «Есть ли возможность перераспределить людей для решения ключевых задач там, где нас ждут и готовы с нами работать, не выдвигая никаких ультиматумов?».«Необходимо отдавать себе отчет в том, что, во-первых, мы небольшое государство и у нас нет безграничных возможностей финансировать раздутые штаты за рубежом. И вообще — зачем? Мы глобализмом не страдаем, если говорить о перспективах. У нас обычные, земные вопросы и проблемы как в политике, так и в экономике. Второе, на первом плане должна быть не претензия на лидерство, а защита и продвижение своих интересов в экономической сфере», — констатировал Лукашенко.

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