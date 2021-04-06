Майкоп, 6 апреля, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Республике Адыгея на территории Всемирного природного наследия ЮНЕСКО строительство курорта вестись не будет. Об этом заявил премьер-министр правительства Республики Адыгея Геннадий Митрофанов, комментируя планы властей по развитию туризма в горной части региона. Как напомнили в пресс-службе главы региона, в марте распоряжением правительства РФ статус биосферного был присвоен Лагонакскому полигону в Майкопском районе Адыгеи, который входит в состав Кавказского государственного заповедника.

Фото Алексея Гусева Премьер-министр правительства Республики Адыгея Геннадий Митрофанов

«Теперь, когда Лагонакский биосферный полигон создан, мы считаем, что пришло время развивать здесь современную, безопасную для окружающей среды туристскую инфраструктуру в тесном взаимодействии с дирекцией Кавказского заповедника, ответственным бизнесом, имеющим опыт развития горных курортов, и общественностью. При этом нет намерений создавать в Адыгее курорт на территории Всемирного природного наследия ЮНЕСКО», — заявил Митрофанов РИА Новости.

Председатель правительства Адыгеи пояснил, что с созданием Лагонакского биосферного полигона появилась возможность создания на этой территории рекреационного участка.

«Учитывая, что данная территория является одним из основных туристских центров, через который проходят знаменитые еще с советских времен маршруты через горы к морю, уверен, что создание биосферного полигона даст импульс развитию туризма в нашем регионе», — добавил Митрофанов.

Митрофанов также отметил, что развитие туризма для Адыгеи является одним из стратегических направлений экономики региона, а экологическая ситуация в регионе считается благоприятной — в Адыгее накоплен большой опыт природоохранной деятельности.